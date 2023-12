Avellino-Turris 0-0, Palmiero: "Meritavamo la vittoria" Le parole del centrocampista biancoverde al termine del match

L'Avellino pareggia al "Partenio-Lombardi" contro la Turris. Gli irpini, dopo le due sconfitte contro Giugliano e Picerno, non vanno oltre lo 0-0 contro i corallini. Al termine della sfida ha parlato ai microfoni il centrocampista degli irpini Luca Palmiero: "Meritavamo la vittoria, ma il calcio è questo. Sappiamo che c’è da fare di più. Siamo stati poco fortunati ma non bisogna abbattersi e continuare a lavorare per migliorare. Sono convinto che ci faremo trovare pronti nelle prossime gare che verranno, compresa quella di Coppa Italia. Poi ricarichiamo le energie per il girone di ritorno. Sappiamo di dover dare di più per sbloccare le partite contro squadre così che chiudono molto bene gli spazi. In casa stiamo facendo fatica ma non so quale sia la motivazione, ma siamo fiduciosi in vista dei prossimi impegni”.