Avellino: la prospettiva tra mediana e attacco verso il Sorrento Lunedì sera (ore 20.45) la gara contro i costieri al "Partenio-Lombardi"

Settimana lunga, solo lunedì sera (ore 20.45) l'Avellino tornerà in campo per affrontare il Sorrento al "Partenio-Lombardi" e per lo staff tecnico biancoverde è stata l'occasione per calibrare i dettagli fisici in avvio di settimana con quelli tecnico-tattici lungo il weekend.

Armellino a caccia dell'ulteriore sprint nel recupero

Il vero dubbio è legato al recupero o meno di Marco Armellino: solo lavoro differenziato fin qui per il centrocampista, reduce dalla sostituzione all'intervallo di Foggia-Avellino a causa di un infortunio alla caviglia destra, rivelatosi meno grave del previsto. Infatti, rispetto ai rischi paventati nel post-gara dello "Zaccheria" l'ex Modena ha ritrovato il sintetico del "Partenio-Lombardi" già nel primo allenamento settimanale, ma l'obiettivo è il recupero completo e, quindi, potrebbe saltare il match con il Sorrento. Nell'ottica dell'assenza di Armellino sono pronti Ignacio Lores Varela, impiegato al posto del partenopeo nel secondo tempo a Foggia, e Sonny D'Angelo.

Gori in gruppo, Pezzella ancora ai box

Gabriele Gori accelera dopo le prime sedute lontano dal gruppo. Il fiorentino si è allenato con i compagni nelle scorse ore, mentre per Salvatore Pezzella prosegue il tentativo di recupero dal risentimento muscolare al quadricipite destro, avvertito alla vigilia di Foggia-Avellino.