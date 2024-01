Avellino: il dato finale della campagna abbonamenti per il girone di ritorno Le ultime dal "Partenio-Lombardi" verso la sfida contro il Sorrento

Sono 413 gli abbonamenti sottoscritti dalla tifoseria dell'Avellino per il girone di ritorno per un totale di 5001 tessere (4588 nell'estate 2023). "È record. Che sia solo un nuovo punto di partenza": così l'Unione Sportiva Avellino ha rimarcato il dato finale.

Accelerazione dal campo verso la sfida contro il Sorrento: lunedì (ore 20.45) la gara tra gli irpini e i costieri in un “Partenio-Lombardi” da 9mila posti. Michele Pazienza ha recuperato Gabriele Gori: inizio settimana in gestione, poi l'attaccante è tornato in gruppo e appare pronto per la conferma dal primo minuto. Rotazioni in attacco possibili con Cosimo Patierno che torna a disposizione dopo il turno di squalifica scontato a Foggia. Salvatore Pezzella va verso un nuovo forfait, mentre il dubbio è legato a Marco Armellino. Il centrocampista ha lavorato a parte nelle ultime sedute a causa dell'infortunio alla caviglia destra rimediato allo Zaccheria, meno grave del previsto, ma che comunque porta al rebus verso il monday night: Ignacio Lores Varela e Sonny D'Angelo pronti per la mediana.