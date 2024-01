Avellino: addio a Pasquale Mupo, fu protagonista nelle giovanili dell'Inter Fratello di Carlo, si è spento all'età di 90 anni

Il calcio avellinese è in lutto per la morte di Pasquale Mupo all'età di 90 anni. Fratello di Carlo, scomparso nel marzo 2023, cresciuto nell'Avellino nel 1950 fu ingaggiato dall'Inter e fu protagonista nelle squadre giovanili. Da lì esperienze con il Forlì, in quarta serie, con Sandro Ciotti e Italo Allodi compagni di squadra. Tornato all'Inter rientrò in Irpinia nel 1953 per poi trasferirsi al Foggia raggiungendo il fratello Carlo e successivamente al Teramo dove fu leader per cinque stagioni.

"Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Pasquale Mupo, illustre campione e calciatore del passato. - si legge nella nota diffusa dalla pagina social dedicata - Serenamente, questa notte, ha lasciato questo mondo, circondato dall'amore dei suoi cari dopo una breve malattia. La sua memoria resterà viva nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere il suo talento e la sua umanità. I funerali si terranno presso la Chiesa del Rosario (corso Vittorio Emanuele, Avellino), domani, sabato 27 gennaio alle ore 16. Riposa in pace campione".