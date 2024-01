Avellino-Sorrento, Pazienza: "Armellino sta meglio, c'è qualche ballottaggio" Lunedì (ore 20.45) la sfida contro i costieri al "Partenio-Lombardi" per gli irpini

"Arriviamo bene alla sfida. Veniamo da una prestazione importante a Foggia e affronteremo una squadra di qualità come il Sorrento. Occorre determinazione, la voglia di vincere i duelli e bisogna pareggiare il loro valore": così Michele Pazienza ha presentato la gara Avellino-Sorrento, in programma lunedì (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". "Armellino? Sta molto meglio. C'eravamo spaventati a Foggia, ma ha ripreso e a metà settimana le cose sono migliorate. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Vedremo se giocherà dall'inizio o a gara in corso. Ho tanti giocatori a disposizione, era quello che chiedevo da tempo e ho ancora dei dubbi. Sicuramente qualche ballottaggio c'è".

"Frascatore può darci qualche soluzione in più tra gioco e palle inattive"

"Il Sorrento ha qualità e giocatori abili in ripartenza. La gara è lunga, occorre l'episodio per portarci in vantaggio, ma dobbiamo trovarlo senza frenesia. Non dobbiamo scoprirci e compromettere lo sviluppo di una gara che, ripeto, sarà lunga. Frascatore? Può darci qualche soluzione in più tra gioco e palle inattive. Liotti sta trovando sempre più forza. Llano ha, invece, bisogno di qualche partita in più per centrare sempre più aspetti positivi nel nostro gioco".