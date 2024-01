Avellino, D'Ausilio in arrivo: "Ha bisogno di spazi per potersi esprimere" Operazione ormai definita dal club irpino con l'Audace Cerignola

Michele D'Ausilio è pronto all'ingresso nel reparto offensivo dell'Avellino: è in dirittura d'arrivo l'operazione tra l'Audace Cerignola e il club biancoverde. L'Avellino punta su milanese classe '99, numero 10 nella squadra pugliese, già allenato da Michele Pazienza proprio all'Audace e il tecnico dei lupi si era espresso così in mattinata su D'Ausilio: "È un giocatore che ha delle caratteristiche di profondità. - ha affermato Pazienza - È un giocatore che ha delle qualità tecniche importanti. È un giocatore che ha bisogno di spazi per potersi esprimere al meglio, al massimo. È un giocatore del Cerignola e non mi sembra il caso e corretto ora di andare a parlare di cose inopportune in questo momento. Mi ha chiesto delle caratteristiche, lo conosco, ho avuto il piacere di allenarlo e credo siano queste. Poi magari mi sbaglio". D'Ausilio sarà un'ulteriore pedina a disposizione di Pazienza nella seconda parte della stagione.