Avellino, il mercato chiude con due colpi: dopo D'Ausilio ecco Rocca Intanto domani al Partenio arriva un Sorrento in gran forma

In attesa di Avellino-Sorrento, il club irpino chiude il proprio mercato con gli ultimi due colpi. Si tratta di due centrocampisti. Michele D’Ausilio è già in città, arriva dall’Audace Cerignola ed è già stato alle dipendenze di Pazienza. Sembrava l’ultima mossa in entrata del duo Perinetti-Condò e invece oggi è rimbalzata la notizia di un accordo con il Catania per Michele Rocca. Operazione a titolo definitivo per il classe 1996, in uscita dagli etnei: in stagione il ventisettenne ha totalizzato 17 presenze stagionali. Il nuovo innesto è atteso nelle prossime ore in Irpinia per la firma sul contratto. Domani intanto il Monday Night al Partenio contro il Sorrento di Maiuri. Gara che si preannuncia vibrante, con i costieri vogliosi di stupire ancora e di puntellare la zona playoff. L’Avellino dal canto suo non può più fallire tra le mura amiche se vuole tenere il passo della capolista Juve Stabia, ieri tornata alla vittoria in maniera convincente contro il Potenza. Lupi chiamati a ritrovare i tre punti al Partenio che mancano da tre mesi, dalla vittoria di misura contro l’Audace Cerignola firmata da Manuel Ricciardi.