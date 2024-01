Avellino-Sorrento: le probabili formazioni, ballottaggi tra mediana e attacco Costieri primi per punti conquistati nelle ultime dieci giornate di campionato

Alle 20.45 sarà sfida tra l'Avellino e il Sorrento in un "Partenio-Lombardi" per la prima volta con la capienza da 9mila posti. Terminerà con la gara tra gli irpini, pronti a inserire nella rosa il centrocampista Michele Rocca e la seconda punta Michele D'Ausilio, e i costieri la ventitreesima giornata del girone C di Serie C e l'Avellino è chiamato a rispondere alla Juve Stabia, vincente a Potenza con il risultato di 3-1 sabato pomeriggio al "Viviani".

L'attesa dell'ultimo match del ventitreesimo turno

Divario di 7 punti, ma in attesa del match in programma questa sera e i lupi possono allungare sulle inseguitrici (nessuna formazione dal terzo al settimo posto ha vinto nel weekend). In chiave biancoverde tanto passa per il ritorno alla vittoria tra le mura amiche. In campionato un successo casalingo manca dal 25 ottobre scorso e l'Avellino ospiterà una delle squadre più in forma (prima in classifica per punti conquistati nelle ultime dieci giornate di campionato).

Armellino in recupero, Gori avanti su Patierno

Nei fatti sono due i ballottaggi tra i biancoverdi. A centrocampo Marco Armellino appare recuperato, ma si gioca una maglia da titolare con Ignacio Lores Varela. In attacco Gabriele Gori ha vissuto una settimana di gestione fisica e potrebbe lasciare spazio a Cosimo Patierno dopo il turno di squalifica scontato dalla punta pugliese a Foggia. Modulo classico per l'Avellino, il 3-5-2, Simone Ghidotti tra i pali e la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Michele Rigione e Thiago Cionek. A centrocampo con uno tra Armellino e Varela ci saranno Antonio De Cristofaro e Luca Palmiero con Manuel Ricciardi e Fabio Tito sulle fasce. In attacco uno tra Gori e Patierno affiancherà Lorenzo Sgarbi.

L'ex De Francesco leader con Ravasio tra i costieri

Per il Sorrento di Vincenzo Maiuri sarà 4-3-3 con l'ex Alberto De Francesco leader a centrocampo e protagonista con ben 5 reti. Mario Ravasio, a segno nelle ultime quattro gare di campionato, guiderà l'attacco.