Avellino-Sorrento 0-1, Perinetti: "Poco lucidi dopo l'espulsione" Il direttore dell'area tecnica: "Avrei dovuto tenere la squadra sulla corda dopo Foggia"

Al termine di Avellino-Sorrento è intervenuto in sala stampa il direttore tecnico biancoverde Giorgio Perinetti. "Paradossalmente, con la superiorità numerica abbiamo perso lucidità e aggressività. A Foggia abbiamo visto una squadra straordinaria per maturità, controllo e serenità. Oggi invece queste cose non le abbiamo viste. Il mio rammarico è di aver pensato che finalmente questa squadra avesse raggiunto maturità e convinzione, mi aspettavo un piglio diverso. Purtroppo non c'è stato. Mi rimprovero di non essere intevenuto in settimana per alzare i toni e l'attenzione, pensavo fosse superfluo. Ci abbandoniamo ancora alle emozioni, alla pressione e ci lasciamo coinvolgere dai sentimenti, invece di essere duri, tosti e aggressivi. Forse non rappresenta un bel calcio, ma chi ci precede in classifica è in grado di portare più punti a casa".