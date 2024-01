Avellino: prima in trasferta, decima in casa. Le fotogallery del match Dal campo e sugli spalti: le foto della gara tra gli irpini e i costieri al "Partenio-Lombardi"

L'Avellino spreca una nuova occasione tra le mura amiche, non sfrutta l'uomo in più determinato dall'espulsione rimediata da Edoardo Blondett dopo soli 20 minuti, va addirittura ko contro il Sorrento con la rete di Mario Ravasio, al quinto gol in cinque gare di fila e conferma le difficoltà nel superare il muro difensivo posto dalla squadra avversaria al "Partenio-Lombardi".

17 punti in 12 gare tra le mura amiche

Una sconfitta che pesa tantissimo negli equilibri stagionali: l'Avellino, prima per i risultati in trasferta (24 punti in 11 gare contro i 23 della Juve Stabia in 12 match lontani dal "Menti"), è solo decima per quanto costruito al "Partenio-Lombardi" (17 punti in 12 sfide). In casa la squadra di Michele Pazienza non vince dal 25 ottobre scorso e prosegue la striscia negativa con sole due vittorie interne dal quel giorno, ma arrivate in Coppa Italia in Serie C.

Testa al match contro il Monopoli al "Veneziani"

Anche i numeri tra gol realizzati e subiti evidenza le difficoltà tra casa e trasferta: 15 gol fatti e 11 subiti al "Partenio", 19 gol fatti e solo 5 subiti nei match esterni. Il ko con il Sorrento garantisce il nuovo allungo alla Juve Stabia con il -7 dei lupi al termine della ventitreesima giornata e sabato gli irpini saranno ospiti del Monopoli, allenato dall'ex Roberto Taurino, ma che non sarà in panchina al "Veneziani" dopo l'espulsione rimediata al "Massimino" nel pari tra i pugliesi e il Catania (1-1).

Serie C: Avellino - Sorrento 0-1, la fotogallery

Serie C: Avellino - Sorrento 0-1, e tu c'eri al Partenio?