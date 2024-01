Avellino: tre calciatori in diffida verso Monopoli. Pugliesi senza Taurino Nono giallo in campionato e un difensore biancoverde raggiunge altre due pedine nell'elenco

Tommaso Cancellotti ha rimediato la nona ammonizione in campionato nel match perso dall'Avellino contro il Sorrento (0-1). il difensore biancoverde entra, quindi, nell'elenco dei calciatori in diffida (con un altro giallo sarà squalificato per un turno) che già vede la presenza di Fabio Tito e Marco Armellino. Sabato (ore 20.45) sarà sfida contro il Monopoli al "Veneziani" e il tecnico dei pugliesi, Roberto Taurino, non sarà in panchina. L'ex tecnico dell'Avellino è stato squalificato per due giornate con ammenda dal giudice sportivo. Il Monopoli non potrà contare sul difensore Manuel Ferrini.

I provvedimenti del giudice sportivo

Ammenda 800 euro "Avellino per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, alla fine della partita, una bottiglietta di acqua semivuota sul terreno di gioco, all'indirizzo dei calciatori della propria squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che, nonostante la intrinseca pericolosità della condotta, non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)."

Allenatori espulsi - Squalifica per due gare effettive e 500 euro di ammenda - Roberto Taurino (Monopoli) "per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale ed una condotta non corretta, in quanto: 1. usciva dall’area tecnica manifestando dissenso a gesti, togliendosi la giacca e gettandola a terra e insultando la Quaterna Arbitrale con frasi irrispettose; 2. in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione proseguiva nella condotta aggressiva ed irrispettosa nei confronti dell’Arbitro, venendo trattenuto a stento dal Dirigente accompagnatore della sua squadra che gi impediva di entrare sul terreno di gioco per recarsi presso l’Arbitro e lo accompagnava verso il tunnel di uscita; 3. in prossimità della panchina avversaria prendeva una bottiglietta d’acqua e la scagliava sul campo per destinazione davanti alla predetta panchina, senza colpire alcun occupante. Al termine della gara si recava presso lo spogliatoio dell’Arbitro per scusarsi con quest’ultimo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e le scuse porte al Direttore di gara dopo l’accaduto (r. IV uff.)."

Calciatori espulsi - Squalifica per una gara effettiva e 500 euro di ammenda - Manuel Ferrini (Monopoli) "per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (supplemento referto Arbitro)".