L'arbitro di Monopoli-Avellino: 5 precedenti, una sola vittoria per i lupi In stagione ha già diretto gli irpini nel match d'andata contro la Juve Stabia

La gara Monopoli - Avellino, valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C e in programma sabato (ore 20.45) al "Vito Simone Veneziani", sarà diretta da Matteo Centi della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti, Davide Merciari della sezione di Rimini e Simone Della Mea della sezione di Udine, e da Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo quarto ufficiale.

Ha diretto Juve Stabia - Avellino 1-0 dell'11 settembre scorso

Sono cinque i precedenti con Centi per l'Avellino: una vittoria (Avellino - Crotone 3-1 del 6 febbraio 2023 in Serie C), due pareggi (Avellino - Picerno 1-1 del 20 novembre 2021 in Serie C e Avellino - Audace Cerignola 1-1 del 15 ottobre 2022 in Serie C), e due sconfitte (Avellino - Nola 0-1 del 19 settembre 2018 in Coppa Italia di Serie D e Juve Stabia - Avellino 1-0 dell'11 settembre scorso). Quattro, invece, i precedenti con il Monopoli: due vittorie e due sconfitte.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventiquattresima giornata

ACR Messina - Virtus Francavilla: Grasso

Benevento - Brindisi: Zanotti

Casertana - Potenza: D'Eusanio

Foggia - Catania: Diop

Juve Stabia - Audace Cerignola: Frascaro

Latina - Giugliano: Allegretta

Monopoli - Avellino: Centi

Picerno - Turris: Cavaliere

Sorrento - Crotone: Perri

Taranto - Monterosi Tuscia: Sacchi