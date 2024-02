Avellino: operazione al ginocchio destro per Benedetti, le ultime Quindici giorni di riposo assoluto, poi via al programma di riabilitazione

Simone Benedetti si è sottoposto all'operazione chirurgica in artroscopia di sutura al menisco esterno del ginocchio destro. Per il difensore dell'Avellino sono previsti quindici giorni di riposo assoluto prima di iniziare il programma di riabilitazione. Per Benedetti si profila da giorni lo scenario da stagione finita. Anche per questo motivo l'Avellino ha definito nella scorsa settimana l'acquisto di Paolo Frascatore dalla Turris. L'ex Feralpisalò dovrebbe chiudere l'annata sportiva fuori dalla lista dei 24 da presentare alla Lega Pro.

Il comunicato del club biancoverde

"Nel pomeriggio di ieri il calciatore Simone Benedetti si è sottoposto, presso la clinica Villa Stuart, ad intervento chirurgico in artroscopia di sutura al menisco esterno del ginocchio destro. L’intervento è perfettamente riuscito. L’atleta osserverà 15 giorni di riposo assoluto successivamente ai quali inizierà il programma di riabilitazione. In bocca al lupo Simone".