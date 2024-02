Monopoli-Avellino: i dettagli per settore ospiti e itinerario Sabato (ore 20.45) la sfida tra i pugliesi e gli irpini al "Vito Simone Veneziani"

Sono 500 i posti nel settore ospiti dello stadio "Vito Simone Veneziani", dove sabato (ore 20.45) l'Avellino affronterà il Monopoli. Costo di 10 euro per il biglietto.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Monopoli - Avellino che verrà disputata sabato 3 febbraio alle ore 20.45, partirà questo pomeriggio alle ore 13.00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” per un totale di 500 posti. I ticket avranno un prezzo di € 10.00 (Ridotto € 7,00) esclusi i diritti prevendita e saranno acquistabili online sul portale Ciaotickets o presso i punti vendita abilitati. I ridotti sono rivolti a: Over 65, donne, 6-14 anni, invalidi fino al 99%. La prevendita terminerà alle 19.00 di Venerdì 2 febbraio.

Itinerario per la tifoseria ospite

"Percorrendo la SS16 i tifosi ospiti provenienti da Bari o da Lecce dovranno prendere l’ingresso Monopoli Nord che riporta su Viale Aldo Moro. Percorrendo Viale Aldo Moro, giunti alla rotatoria bisogna svoltare per Via V. Veneto. Successivamente svoltare su Via Marina del Mondo e proseguire fino al parcheggio dello stadio “Vito Simone Veneziani” destinato a tifosi ospiti".