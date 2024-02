LIVE | Calciomercato Avellino: Casarini alla Turris Ultime ore della sessione invernale di calciomercato: l'evoluzione della rosa biancoverde

Segui la diretta testuale con i movimenti nell'ultimo giorno di calciomercato

Federico Casarini saluta Avellino e chiuderà la stagione 2023/2024 in maglia Turris. Il club irpino e quello corallino hanno definito una nuova operazione di mercato dopo quella che nei giorni scorsi aveva portato Paolo Frascatore in maglia biancoverde. Il centrocampista carpigiano saluta Avellino dopo una stagione e mezza e un'avventura vissuta in altalena. Ora alla dirigenza tocca cedere un'altra pedina per evitare di ritrovarsi con calciatori fuori lista: la posizione di Sonny D'Angelo per la seconda parte della stagione potrebbe cambiare.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como), Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under)

Volti nuovi: Liotti (2025), Llano (2025), Frascatore (2026)

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola, Aya (2025) alla Casertana, Falbo (2025) al Brindisi

Fuori lista: Benedetti (2025)

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Armellino (2025)

Volti nuovi: De Cristofaro (2026), Rocca (2026)

Ceduti in prestito: Maisto (2026) al Potenza, Sannipoli (2026) al Pineto, Mazzocco (2025) al Latina

Ceduti: Casarini (2024)

In uscita: Pezzella (2026)

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026), Tozaj (under)

Volti nuovi: D'Ausilio (2026)

Ceduti in prestito: D'Amico (2026) al Fiorenzuola