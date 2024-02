Avellino, Pazienza: "Dentro giocatori funzionali. A Monopoli..." Il tecnico ha presentato il prossimo match e si è espresso sulle novità nella rosa

"Ci deve essere voglia di rivalsa dopo un ko in superiorità numerica. Potevamo fare sicuramente di più. Mi aspetto quella voglia di fare di più rispetto all'ultimo match. Gli ultimi acquisti danno caratteristiche diverse, mi danno quelle caratteristiche che ci mancavano. D'Ausilio negli spazi può essere determinante. Rocca da mezzala ci darà qualcosa in più": così Michele Pazienza ha presentato Monopoli-Avellino. Il tecnico biancoverde si è espresso anche sulle operazioni della società nella sessione invernale.

"Mercato? Ci tengo a dire che sono molto soddisfatto. Non è semplice intervenire a gennaio. La società ha operato molto bene anche nelle uscite dando possibilità a chi ha avuto meno spazio con me. Non sempre succede e non era scontato. Sugli innesti siamo riusciti a mettere dentro giocatori funzionali: De Cristofaro è il classico giocatore ruba palloni e di sostanza, Rocca ha i tempi giusti di inserimento, Liotti in fascia può fare l'alternativa a Tito. Garattoni era sicuramente un obiettivo, ma il mercato di gennaio è così e abbiamo optato su Llano, che ha caratteristiche diverse di Ricciardi e completa bene le coppie nei ruoli. Frascatore sostituisce Benedetti per l'infortunio".

"Ho visto la squadra arrabbiata. C'è quella voglia di rimettere a posto ciò che non è andato. Il Monopoli ha avuto delle difficoltà, ora viene da due risultati positivi e si è mossa sul mercato. Molto dipenderà dal nostro atteggiamento nel match".