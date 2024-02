Avellino, Festa: "Lottare per la Serie B. Nuovo stadio? Traguardo vicino" Il sindaco: "Credo che sul progetto siamo ormai alle battute finali"

"Rispetto al calciomercato non possiamo che dare un voto positivo perché sono giunti acquisti di assoluta qualità, che sono andati a rafforzare una rosa già molto competitiva in possesso di tutto lo staff tecnico dell'US Avellino". Così, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento Eurochocolate 2024, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si è espresso sulla squadra biancoverde e sulle novità di mercato: "Sicuramente un ulteriore voto positivo per tutto lo staff, per la dirigenza e per la proprietà avellinese. È un peccato. Con grande partecipazione siamo allo stadio a seguire le partite. Con grande amarezza, ovviamente non possiamo nasconderla, abbiamo assistito alla sconfitta interna, però non dobbiamo drammatizzare. Il campionato è ancora lungo. Certo, 7 punti non sono pochi, ma dobbiamo avere fiducia e, come si grida dalla curva, fino al 95' addirittura, noi fino all'ultima partita di questo campionato dobbiamo lottare per la Serie B".

"Stanno verificando un aspetto prima della consegna del progetto"

È stata l'occasione anche per fare il punto sul progetto del nuovo stadio: "Siamo in attesa della presentazione del progetto definitivo redatto da Zavanella. Credo che ormai siamo alle battute finali. - ha aggiunto Festa - C'è solo un aspetto tecnico che stanno verificando prima della consegna che poi darà il via all'iter della gara, però mi pare di poter dire che almeno rispetto al progetto ormai siamo arrivati al traguardo. È ovvio che, presentato il progetto, ci sarà la conferenza dei servizi perché va valutata sempre qualsiasi tipo di offerta e poi ci sarà la gara. Io dico che l'importante è che si stia andando avanti perché vi assicuro che comunque, mi rendo conto, realizzare un progetto di circa cento milioni di euro non è facile, anche rispetto alla parte tecnica, alla parte della sicurezza. Non è cosa di poco conto e, quindi, capisco che abbiano impiegato un po' di tempo in più, ma l'importante è che ormai il traguardo sia vicino".