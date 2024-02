Avellino: niente Ricciardi a Monopoli, il motivo Prima convocazione per Rocca e D'Ausilio: ecco i convocati da Pazienza

Nel corso del match con il Sorrento Manuel Ricciardi ha subito un trauma contusivo nella zona tibiale destra con ferita lacerocontusa e non è nell'elenco dei convocati diramato da Michele Pazienza per la prossima sfida dell'Avellino, quella che vedrà i lupi impegnati al "Veneziani" domani (ore 20.45). L'esterno destro biancoverde non ha recuperato e salta la trasferta in terra pugliese. Ricciardi è indisponibile al pari di Salvatore Pezzella, Enis Tozaj e del lungodegente Simone Benedetti, out fino al termine della stagione. Numero 96 per Michele Rocca, il 7 per Michele D'Ausilio: prima convocazione per gli ultimi due acquisti del club irpino.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti

Centrocampisti: Palmiero, Varela, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, Rocca

Attaccanti: D’Ausilio, Patierno, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori