Alle 20.45 Monopoli-Avellino: ecco le probabili formazioni Pazienza non avrà Ricciardi, ballottaggio Gori-Patierno in avanti

Alle 20.45 l'Avellino va a Monopoli con l'obiettivo di mantenere ancora viva la corsa al primo posto. Non sarà della sfida in terra pugliese Manuel Ricciardi che lunedì contro il Sorrento ha subito un trauma contusivo nella zona tibiale destra con ferita lacero-contusa e non è nell'elenco dei convocati diramato da Michele Pazienza per il match del "Veneziani". Ricciardi è indisponibile al pari di Salvatore Pezzella, Enis Tozaj e del lungodegente Simone Benedetti, out fino al termine della stagione. prima convocazione per gli ultimi due acquisti del club irpino Michele Rocca e Michele D'Ausilio. Questo il probabile 3-5-2: Ghidotti; Cionek, Rigione, Frascatore; Cancellotti, De Cristofaro, Palmiero, Armellino, Tito; Sgarbi, Gori. Il Monopoli di Taurino, che è squalificato, dovrebbe rispondere con Gelmi; Fazio, Bizzotto, Angileri; Viteritti, De Risio, Hamlili, La Vardera; Borello; Arioli, Tommasini. I nuovi subito convocati: Dalmasso, Berman, Ardizzone e Grandolfo sono a disposizione del tecnico.