Avellino: testa al Monterosi, sfida a un mediano vicinissimo nel 2023 Domenica (ore 18.30) la gara al "Bonolis" di Teramo per i lupi

Si avvicina sempre più la sfida con il Monterosi Tuscia per l'Avellino. Domenica, con calcio d'inizio alle 18.30, la squadra biancoverde sarà ospite dei laziali al "Bonolis" di Teramo per la ventottesima giornata del girone C di Serie C e sarà anche sfida a diversi ex per i lupi. Nell'ultimo match, vinto a Cerignola con il finale di 2-1, il Monterosi ha conquistato i tre punti con il raddoppio firmato da Umberto Eusepi dopo il gol iniziale siglato da Danilo Piroli e con la prestazione super di Francesco Forte tra i pali, che però non ci sarà per squalifica (quinto giallo stagionale).

Gori da avversario: poteva essere biancoverde

Luca Bittante, titolare dalla sesta alla ventiduesima giornata, ha giocato solo 21 minuti sul finale del mese di gennaio prima di tre gare saltate e una sfida vissuta in panchina a Caserta nel turno infrasettimanale. Dalla ventitreesima giornata il Monterosi può contare su Mirko Gori. Il centrocampista, vicinissimo all'Avellino nella sessione invernale 2023, ha salutato la Triestina risultando subito pedina inamovibile per la squadra allenata da Cristiano Scazzola da tre turni.