Monterosi-Avellino: le probabili formazioni, lupi per la continuità Alle 18.30 il calcio d'inizio della sfida al "Bonolis" di Teramo

È ormai tutto pronto per la sfida Monterosi Tuscia - Avellino in un turno di campionato aperto dalla vittoria del Taranto sul Catania (1-0 e ionici momentaneamente secondi con il Picerno, a +1 su Avellino e Benevento). Calcio d'inizio alle 18.30 allo stadio "Bonolis" di Teramo con i lupi chiamati alla continuità di prestazioni e risultati dopo l'ottimo avvio di gara firmato con la Casertana e la gestione che si è garantita lungo i 90 minuti nel derby con i falchetti vinto con merito e con il risultato di 2-1. Alla vigilia Michele Pazienza ha chiesto la conferma dell'atteggiamento proposto nell'ultimo match, utile per rendere il 4-3-3 ancora più solido.

L'atteggiamento prima del modulo

Il tecnico di San Severo riparte da Simone Ghidotti tra i pali. L'estremo difensore ha scacciato via le critiche per il gol subito nei secondi finali a Potenza con un'ottima prestazione contro la Casertana. Con Michele Rigione dovrebbe esserci Paolo Frascatore al centro della difesa. Thiago Cionek è stato recuperato nel corso della settimana dopo un avvio complicato di preparazione al match. Sugli esterni ci saranno Tommaso Cancellotti e Daniele Liotti. In mediana Antonio De Cristofaro torna titolare con Marco Armellino e Michele Rocca. In attacco Cosimo Patierno sarà la punta centrale con Lorenzo Sgarbi e Michele D'Ausilio esterni/trequartisti.

Eusepi titolare, Bittante in panchina, Forte squalificato

Il Monterosi non potrà contare su Francesco Forte. L'ex Avellino non ci sarà tra i pali perché squalificato per un turno (quinto giallo stagionale rimediato a Cerignola). Il tecnico Cristiano Scazzola ripartirà da un altro ex biancoverde, decisivo nella vittoria ottenuta domenica scorsa al "Monterisi". Umberto Eusepi farà coppia con Michele Vano in attacco. L'altro ex Avellino, Luca Bittante, dovrebbe partire dalla panchina.

Monterosi-Avellino, l'elenco dei convocati diramato da Pazienza