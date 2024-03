Avellino: recuperati un esterno e un centrocampista per la gara col Cerignola È la vigilia del match tra i pugliesi e gli irpini al "Monterisi"

Fabio Tito e Jacopo Dall'Oglio tornano nell'elenco dei convocati per la gara che vedrà l'Avellino impegnato domani (ore 18.30) al "Monterisi" contro l'Audace Cerignola. Come spiegato da Michele Pazienza nella conferenza pre-gara, l'esterno e il centrocampista saranno a disposizione, ma non dal primo minuto, bensì come jolly dalla panchina dopo il recupero fisico avvenuto in settimana. Pazienza non potrà contare sugli squalificati Marco Armellino e Antonio De Cristofaro e sugli infortunati Cosimo Patierno e Ignacio Lores Varela oltre al lungodegente Simone Benedetti.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti;

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti

Centrocampisti: Palmiero, Dall’Oglio, Pezzella, Rocca

Attaccanti: D’Ausilio, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj