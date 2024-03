Audace Cerignola - Avellino: le probabili formazioni Alle 18.30 il match al "Monterisi" per la ventinovesima giornata di Serie C (girone C)

Con il -9 dalla vetta, -5 dal Benevento secondo e vincente ieri sera sul Foggia (1-0) e con la necessità di una prova di forza in trasferta: così l'Avellino raggiungerà il "Monterisi" di Cerignola per sfidare l'Audace. Calcio d'inizio alle 18.30: Michele Pazienza vivrà da ex la gara in terra pugliese e ritrova Fabio Tito e Jacopo Dall'Oglio nel match in cui non potrà contare su Marco Armellino e Antonio De Cristofaro squalificati e sull'infortunato Cosimo Patierno, ai box al pari dei lungodegenti Ignacio Lores Varela (rientro a fine marzo) e Simone Benedetti (stagione finita).

Scelte dell'ultimo minuto: le ipotesi

La prospettiva non cambia: il 4-3-3 sarà il modulo su cui il tecnico di San Severo strutturerà l'undici. Con Simone Ghidotti tra i pali la linea difensiva sarà composta da Tommaso Cancellotti a destra, Michele Rigione e Thiago Cionek centrali e con Paolo Frascatore esterno sinistro. A centrocampo uno tra Daniele Liotti e Manuel Llano sarà proposto da mezzala (con Llano in mediana Liotti sarà esterno sinistro con Frascatore centrale difensivo con Rigione). Luca Palmiero è in vantaggio su Salvatore Pezzella, mentre Michele Rocca è certo di una maglia da titolare. In attacco Lorenzo Sgarbi e Michele D'Ausilio saranno gli esterni/trequartisti con Gabriele Gori in vantaggio su Michele Marconi per il ruolo di prima punta, ma occhio alla staffetta tra i due attaccanti in virtù del turno infrasettimanale dietro l'angolo. Pazienza ha sottolineato il rilancio di Marconi nelle sedute di allenamento, ma ha difeso Gori dopo la brutta prova di Teramo con il Monterosi.

Le soluzioni dell'Audace di Tisci

L'ex biancoverde, Ivan Tisci, punterà sulla capacità realizzativa di Giancarlo Malcore con Dardan Vuthaj inserito nella rosa dell'Audace il 7 febbraio scorso. A centrocampo ci sarà Galo Capomaggio, spesso nei rumors di mercato biancoverdi a gennaio.