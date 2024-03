Avellino sempre in altalena: solo un punto a Cerignola (1-1) Irpini a -8 dalla vetta in attesa di Juve Stabia e Casertana e a -4 dal Benevento

Secondo pari consecutivo per l'Avellino. Dopo l'1-1 di Teramo con il Monterosi stesso risultato al "Monterisi" con l'Audace Cerignola. Prosegue l'altalena in termini di risultati, ma soprattutto di prestazione per i biancoverdi, sotto al 34' con il gol di Ruggiero, nato da un errore difensivo dei lupi. In avvio di ripresa Sgarbi spreca il tentativo dagli undici metri e la rete del pari arriva solo al 77' con Gori. In attesa del monday night Juve Stabia - Casertana, Avellino a -8 dalla vetta occupata dalle vespe e a -4 dal Benevento secondo.

Primo tempo

Pazienza punta su Llano mezzala e alla prima da titolare con Liotti esterno difensivo sinistro e Frascatore centrale con Rigione. In attacco c'è Gori. Avvio con l'Audace da prima occasione sull'asse Tentardini-Leonetti. Al 10' l'Avellino va vicino al vantaggio: Rocca sfiora il palo con il colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Liotti. Al 17' Sainz-Maza accusa un problema muscolare alla coscia destra e tre minuti dopo alza bandiera bianca: dentro Tascone per l'Audace. Al 25' giallo per Cancellotti: era diffidato, salterà il turno infrasettimanale con il Catania. Al 34' l'Avellino sbaglia la lettura difensiva nel controllo della sfera con Ghidotti, D'Andrea innesca Ruggiero: conclusione dai 20 metri e rete dell'1-0. Nel finale del primo tempo Barosi si supera sulla girata di Rigione, un tiro centrale ma improvviso, e conferma l'1-0 Audace all'intervallo.

Secondo tempo

Si riparte con Tentardini da fallo su Sgarbi sul cross di Liotti e per Cavaliere è calcio di rigore. Sgarbi si assume la responsabilità del penalty, ma Barosi risponde presente sulla conclusione del bolzanino e vola via così il possibile pari biancoverde. Il rilancio immediato in termini emotivi sembra esaurirsi lungo la ripresa, ma l'ingresso prima di Russo per D'Ausilio e poi di Marconi per Liotti con Cionek al posto di Llano con il cambio di modulo garantiscono forza anche a Gori. Al 77' Cionek lancia l'ex Reggina: controllo e destro in diagonale per battere Barosi con l'attaccante che firma l'1-1. A 3 minuti dal termine Rocca recupera la sfera e la gira dalla distanza verso il secondo palo, ma trova la risposta di un attento Barosi. Pochi secondi dopo ultimi cambi da parte di Pazienza con Dall'Oglio e Ricciardi per Gori e Sgarbi. Finale di 1-1 al “Monterisi”.