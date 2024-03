Cerignola-Avellino 1-1, Tisci: "Felice per quanto espresso. D'Ausilio..." Il commento del tecnico dei pugliesi e calciatore biancoverde nel 2003/2004 e nel 2009/2010

"Sono soddisfatto per la prestazione, per come abbiamo affrontato l'Avellino in un match che si presentava difficile, ma in cui ci siamo espressi molto bene". Così Ivan Tisci, allenatore dell'Audace Cerignola ed ex di turno, ha commentato il pari del "Monterisi" tra i pugliesi e gli irpini: "Dovevamo restare in partita con caparbietà contro una squadra che se la giocherà fino alla fine del campionato e l'abbiamo fatto lungo tutti i 90 minuti. - ha spiegato il tecnico - Con il vantaggio che abbiamo trovato nel primo tempo sarebbe stato importante conquistare i tre punti, ma sono comunque contento per quanto abbiamo espresso nella gara e ci portiamo a casa questo punto. D'Ausilio? Lui, ma tanti altri calciatori dell'Avellino... davvero tutta la rosa è di qualità. Siamo stati bravi nell'arco dei 90 minuti consentendo poco a una squadra di grande qualità".