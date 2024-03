Cerignola-Avellino 1-1, Cionek: "Nulla è perduto" Il commento del difensore biancoverde dopo il pari al "Monterisi"

"Era molto importante vincere questa partita per il campionato che vogliamo fare". Così Thiago Cionek ha commentato il pari tra l'Audace Cerignola e l'Avellino (1-1) al "Monterisi": La rincorsa al primo posto ci ha tolto energia e volevamo riscattarci dopo il pari di Teramo con la vittoria solo sfiorata. - ha spiegato il difensore dell'Avellino - Abbiamo concesso poco, ma ci siamo ritrovati sotto. Siamo rimasti in partita, abbiamo conquistato un rigore, ma purtroppo non l'abbiamo sfruttato. Gira un po' così in questa fase. Ci prendiamo questo punto con umiltà e ora testa al Catania. Sappiamo l'importanza del prossimo match anche per i tifosi. Il gruppo? Siamo tanti over 30, ma anche i giovani hanno la stessa mentalità. È un bel gruppo, dispiace proprio per questo, ma c'è ancora tanto da scrivere. Ho fatto l'assist oggi, ma tutti sono protagonisti. Il cammino da qui alla fine? Ci manca la continuità, abbiamo vinto su tanti campi difficili, ma non abbiamo trovato un percorso lungo di vittorie. Nulla è perduto e daremo il massimo fino alla fine”.