Cerignola-Avellino 1-1: tabellino e voti dei lupi Gori segna al 77', ma segue i secondi finali dalla panchina

Altra prova in altalena con fasi negative e positive per l'Avellino da solo 1-1 a Cerignola. I lupi pagano l'errore in disimpegno che apre alla giocata dei pugliesi chiusa con la conclusione vincente di Ruggiero dai 20 metri. Sgarbi conferma un periodo da prestazioni opache sbagliando il penalty in avvio di ripresa. Gori segna al 77', ma non termina il match. Il 4-4-2 offensivo che aveva garantito la spinta per il pari lascia spazio al 3-5-2 con il fiorentino a bersaglio, ma da minuti finali in panchina. Pazienza preferisce Ricciardi e Dall'Oglio per il finale.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Audace Cerignola - Avellino 1-1

Marcatori: 34' pt Ruggiero (C), 32' Gori (A)

A. Cerignola (4-3-2-1): Barosi; L. Russo, Allegrini, Visentin, Tentardini (27' st Coccia); Ruggiero, Capomaggio, Sainz-Maza (20' pt Tascone); D'Andrea, Malcore; Leonetti (27' st Ghisolfi). All. Tisci. A disp. Krapikas, Pinnelli, Bianco, Bianchini, Bezzon, Gonnelli, Carnevale, Vuthaj

Avellino (4-3-3): Ghidotti 5; Cancellotti 6, Rigione 6,5, Frascatore 6, Liotti 5,5 (30' st Marconi sv); Llano 5,5 (30' st Cionek 6,5), Palmiero 5, Rocca 6; Sgarbi 4,5 (42' st Ricciardi sv), Gori 6,5 (42' st Dall'Oglio sv), D'Ausilio 5 (22' st R. Russo 5,5). All. Pazienza 5,5. A disp. Pane, Pizzella, Mulè, Tito, Pezzella, Tozaj

Arbitro: Cavaliere

Ammoniti: Cancellotti (A), Visentin (C), Tentardini (C), Liotti (A), Capomaggio (C), Coccia (C)

Recupero: 2' pt

Note: al 2' st Barosi ha parato un rigore a Sgarbi (A)