Corsa, brividi e nuovo allungo: l'Avellino batte il Catania 5-2 Rocca, Gori, De Cristofaro, Russo e Liotti per la vittoria dei biancoverdi sugli etnei

Rocca, Gori, De Cristofaro, Russo e Liotti: cinque marcatori diversi per l'Avellino sul Catania. Finale di 5-2 al "Partenio-Lombardi" con il tris al 45' e gli ospiti da rilancio immediato in avvio di ripresa con Marsura e Castellini. Nel finale Russo e Liotti sigillano la vittoria dei lupi.

Primo tempo

Al 5’ primo tentativo rossazzurro con Costantino: sicuro Ghidotti sul destro della punta. Lunga fase di studio senza particolari sussulti, poi al 30’ arriva l’accelerazione sull’out destro: l’Avellino corre con Sgarbi, servito in profondità con palla subito girata al centro sullo scatto di Rocca che firma l’1-0. Catania sorpreso dalla giocata biancoverde. Al 33’ ancora corsia destra con Sgarbi che la rigira al centro per Gori: la punta firma il 2-0 con il colpo di tacco per il secondo palo. Al 40’ il primo giallo: ammonito Frascatore. L’Avellino va di forza e corsa nelle difficoltà degli etnei: altra transizione con Sgarbi a lanciare De Cristofaro che prima centra il palo e poi va di tap-in per il 3-0 al 44’.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la rete di Marsura al 50’ con il Catania che accorcia le distanze: conclusione deviata da Cionek e gol degli ospiti (3-1). Al 53’ gli etnei approfittano di una nuova disattenzione in copertura da parte degli irpini: Castellini supera Ghidotti e i rossazzurri firmano il -1 quando all’intervallo sembrava aprirsi una fase di pura gestione per i lupi. Cambi per Pazienza: dentro Palmiero e Liotti per Rocca e D’Ausilio. Ulteriori cambi al 71’ con Russo e Marconi per Gori e Sgarbi. Dopo il secondo gol degli ospiti è nato una fase di equilibrio, ma con l’Avellino in controllo al termine del periodo critico, dei primi dieci minuti della ripresa. Al 77’ ecco il quarto gol biancoverde: cross di Palmiero, gol di Russo. Prima rete in campionato per il partenopeo. All’82’ Furlan è pronto sul colpo di testa di Liotti, ma due minuti dopo l’Avellino chiude bene la transizione con Liotti per il 5-2 finale.