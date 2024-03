Avellino-Catania 5-2, Lucarelli: "Squadra dal doppio volto" Il commento del tecnico degli etnei dopo il match del "Partenio-Lombardi"

"Mi scuso per risultato che resta largo, ma mi sembra doveroso per quanto fatto qui". Così Cristiano Lucarelli ha commentato il match tra il suo Catania e l'Avellino con i lupi vincenti con il finale di 5-2: "Non mi aspettavo di prendere tre gol in quindici minuti in contropiede ad Avellino. - ha spiegato il tecnico degli etnei - Non abbiamo avuto la serenità di chiudere bene il primo tempo dopo il primo gol, nella gestione della fase complicata"

Il percorso degli etnei, ottimo in Coppa, negativo in campionato

"Abbiamo sposato un progetto di condivisione, c’è il nostro vice presidente che ha guidato il mercato, io faccio l’altro e già faccio faica a farlo. - ha affermato Lucarelli - Siamo dal doppio volto tra Coppa Italia e il campionato come un vero rompicapo. Abbiamo battuto la Juve Stabia, il Benevento e la Casertana, poi ci sono anche altri risultati. L’Avellino? Una buona squadra. Nei primi 30 minuti c’è stato equilibrio, poi anche sui gol il metro arbitrale mi ha sorpreso rispetto a quanto visto appena pochi giorni fa. Basterebbe indicarlo in avvio di gara come si faceva una volta".