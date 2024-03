Avellino-Catania 5-2, Liotti: "Grande emozione per il primo gol" Il commento dell'esterno biancoverde a segno nella vittoria dei lupi sugli etnei

"Emozionante perché è stata una liberazione". Così Daniele Liotti ha commentato il gol realizzato e la vittoria dell'Avellino sul Catania (5-2): "Sono stato fermo tanto, ringrazio l’Avellino e fare quel gol è stata una liberazione. Mi ha aiutato tanto, non era facile stare fermo, ho dovuto recuperare misure, contatto con il campo e per un calciatore è penalizzante. La chiamata dell’Avellino è stata bellissima e voglio dare tutto da qui alla fine".

"Conta il gruppo e la forza nelle difficoltà"

"Non so come mai sono stato fermo. Doveva andare così probabilmente. Ringrazio la società e voglio dare il massimo per la scelta che ha preso a dicembre puntando su di me. La mia caratteristica è quella di spingere e mi metto a disposizione. Conterà la mentalità vincente da qui alla fine".

"Inzaghi mi ha portato fortuna"

In tribuna Montevergine c'era Filippo Inzaghi. Con Liotti ha condiviso l'avventura con la Reggina nella scorsa stagione: "Non ho incrociato il mister, ma mi ha portato fortuna. Sul futuro? Sappiamo di essere l’Avellino e bisogna creare quella coesione, quella mentalità vincente. Lo vedo negli allenamenti e la squadra dà tutto in settimana e nelle partite. Noi daremo tutto e quello è sicuro. La concorrenza è stimolante. Dobbiamo entrare e dare il massimo. Se gioca Tito, Liotti… tocca creare coesione”.