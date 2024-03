Avellino-Catania 5-2, Pazienza: "Bella risposta da parte di tutti" Il commento del tecnico biancoverde dopo la gara del "Partenio-Lombardi"

"Ci sono stati quei cinque minuti in cui abbiamo rischiato di rovinare una gara ben costruita nella prima frazione contro una squadra di qualità, ma i cambi hanno garantito gol e nuove risorse". Così Michele Pazienza ha commentato la vittoria del suo Avellino sul Catania (5-2): "Russo e Liotti hanno chiuso la gara e con Palmiero a firmare l’assist. Era ciò che desideravo perché tutti devono determinare. La nota lieta di oggi è questa. Il gol di Russo ci riempie il cuore di gioia. Per la questione dei moduli resto della mia posizione, l’atteggiamento della squadra è stato corretto".

"Bravi a colpire nel momento utile"

"Era la gara ideale per colpire sugli spazi che il Catania che ci avrebbe e ci ha concesso. Abbiamo attaccato gli spazi e non era semplice. Abbiamo fatto vedere cose belle lungo i 90 minuti. Siamo stati bravi nella fase di studio, nel non cadere e nel colpire noi nel momento decisivo. I ragazzi sono stati chirurgici nei momenti utili e nel secondo tempo chi è entrato ha fatto bene ed è tutto importante. Il saluto finale? I ragazzi, come sempre, si sono avvicinati alla curva e basta. Anche nel secondo tempo, nei momenti di buio, ci hanno dati una mano facendosi sentire. Dopo due colpi subiti eravamo in difficoltà e ci hanno aiutati.