Avellino-Catania 5-2: tabellino e voti dei lupi Prova di forza per diversi biancoverdi in 90 da nuova altalena, ma con reazione nei momenti clou

Tris nel primo tempo, rischi di rimonta in avvio di ripresa, poi l'allungo nel finale per tre punti preziosi: l'Avellino batte il Catania con il risultato di 5-2 e va a segno con cinque calciatori diversi (Rocca, Gori, De Cristofaro, Russo e Liotti) e con Sgarbi a firmare due assist e decisivo anche sul terzo gol. Prova per i lupi con le scelte iniziali preziose e i cambi decisivi nella ripresa da parte di Pazienza.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentesima Giornata

Avellino - Catania 5-2

Marcatori: 30' pt Rocca (A), 33' pt Gori (A), 45' pt De Cristofaro (A), 5' st Marsura (C), 7' st Castellini (C), 32' st Russo (A), 39' st Liotti (A)

Avellino (3-5-2): Ghidotti 5,5; Cionek 5,5, Rigione 5,5, Frascatore 6,5; Ricciardi 5,5, De Cristofaro 7,5 (44' st Dall'Oglio sv), Armellino 7, Rocca 7 (11' st Palmiero 7), D'Ausilio 6 (11' st Liotti 7); Gori (26' st Russo 7,5), Sgarbi 7,5 (26' st Marconi 6,5). All. Pazienza 7. A disp. Pane, Pizzella, Llano, Tito, Mulè, Pezzella, Tozaj

Catania (4-3-3): Furlan; Castellini, Curado, Kontek, Celli; Sturaro (26' st Welbeck; 42' st Chiarella), Ndoj (1' st Bouah; 11' st Cicerelli), Zammarini; Peralta (26' st Cianci), Costantino, Marsura. All. Lucarelli. A disp. Torrisi, Albertoni, Haveri, Tello, Monaco

Arbitro: Di Francesco

Ammoniti: Frascatore (A), Lucarelli (C), Peralta (C), Gori (A), Curado (C)

Recupero: 3' pt, 5' st