Sgarbi alla Leao, i primi gol di Russo e Liotti: le foto di Avellino-Catania Già 13 assist e il 14esimo davvero vicinissimo: equilibri spostati dal bolzanino e dai cambi

Numeri sempre più leader e quando fa la differenza sull'attacco alla profondità e nell'uno contro uno sull'out l'Avellino corre. Lorenzo Sgarbi ha già firmato 13 assist, gli ultimi due nel match contro il Catania, vinto dai lupi con il finale di 5-2. Passaggio vincente per Michele Rocca, per Gabriele Gori, abile a girare la sfera di tacco alle spalle di Jacopo Furlan e il bolzanino ha lanciato anche Antonio De Cristofaro per il tris. L'ex Picerno ha trovato primo palo per poi siglare in tap-in: la dinamica del gol annulla l'assegnazione del quattordicesimo assist, il terzo nell'ultima giocata al "Partenio-Lombardi", ma Sgarbi richiama sempre più nella categoria al ruolo che assume Rafael Leao per il Milan in massima serie. Quando accelera con l'attaccante di proprietà del Napoli, in prestito da luglio all'Avellino, la squadra ottiene vantaggi davvero di qualità superiore.

I cambi decisivi nella gestione, resa complicata dall'avvio di ripresa

Con uno spettatore d'eccezione in tribuna l'Avellino ha dominato la scena nel primo tempo, chiuso con il 3-0, ma ha rischiato in avvio di ripresa con i gol di Davide Marsura e Alessio Castellini per il momentaneo 3-2. Alla fine si garantisce l'allungo definitivo con Raffaele Russo, tornato davvero protagonista a distanza di 11 mesi dall'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e con Daniele Liotti, a segno per la prima volta in biancoverde sotto gli occhi di Filippo Inzaghi, ospite della società irpina in virtù dell'amicizia del direttore dell'area tecnica, Giorgio Perinetti, e allenatore dell'esterno calabrese nell'avventura alla Reggina nella stagione 2022/2023.

