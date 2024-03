L'arbitro di Virtus Francavilla - Avellino: ritrova i lupi un girone dopo Le designazioni arbitrali per il trentunesimo turno del girone C di Serie C

La gara Virtus Francavilla - Avellino, in programma domenica (ore 20.45) allo stadio Giovanni Paolo II - Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana e valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C, sarà diretta Emanuele Frascaro della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Franco Iacovacci della sezione di Latina e Marco Toce della sezione di Firenze con Mattia Caldera della sezione di Como quarto ufficiale.

Frascaro ha diretto Catania-Avellino 0-2

Sono 4 i precedenti con Frascaro per l'Avellino: la sconfitta contro il Flaminia (3-0, Serie D il 24 ottobre 2018), una vittoria contro l'Ostiamare Lido (1-0, Serie D il 31 marzo 2019) e un pareggio con il Monterosi (0-0, Serie C il 18 dicembre scorso) e il successo contro il Catania al "Massimino" (0-2) del 29 ottobre scorso. Frascaro ritrova, quindi, i lupi praticamente dopo un girone. Sono 4 i precedenti con il fischietto toscano anche per la Virtus Francavilla e sono 4 pareggi nel girone C di Serie C, tre in trasferta contro Cavese, Campobasso e Fidelis Andria e uno in casa contro la Paganese.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentunesima Giornata

Audace Cerignola - Monopoli: Scatena

Benevento - ACR Messina: Di Francesco

Brindisi - Giugliano: Scarpa

Catania - Potenza: Andreano

Crotone - Latina: Djurdjevic

Juve Stabia - Taranto: Ubaldi

Picerno - Monterosi Tuscia: Leone

Sorrento - Foggia: Zanotti

Turris - Casertana: Virgilio

Virtus Francavilla - Avellino: Frascaro