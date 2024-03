Avellino: l'obiettivo per Patierno, ora sono quattro i calciatori in diffida La vittoria sul Catania con il risultato di 5-2, lo sguardo rivolto alla gara di Francavilla Fontana

Con l'ammonizione rimediata contro il Catania Paolo Frascatore entra nell'elenco dei calciatori dell'Avellino in diffida. L'ex Turris ha raggiunto l'Irpinia a gennaio con i tre gialli ricevuti nelle presenze in biancorosso e a questi si aggiunge l'ammonizione nel corso di Avellino-Messina dell'11 febbraio scorso. Sono quattro, quindi, i diffidati nella rosa biancoverde e che al prossimo giallo dovranno scontare il turno di squalifica nella giornata successiva: Frascatore, Manuel Ricciardi, Fabio Tito e Michele Rocca. Anche il centrocampista, a segno ieri per il primo dei cinque gol dell'Avellino contro il Catania, ha raggiunto Avellino con precedenti provvedimenti arbitrali, i quattro gialli rimediati nella parte di campionato vissuta in maglia rossazzurra (uno proprio nel match d'andata Catania-Avellino).

Pazienza: "Proveremo ad averlo a disposizione"

Nel frattempo Cosimo Patierno punta al ritorno in gruppo verso la trasferta di Francavilla Fontana da ex di turno, come presentato da Michele Pazienza nel post-gara di ieri: "Patierno domani (oggi, ndr) proverà a rientrare negli allenamenti con la squadra, non completamente, ma gradualmente cercheremo di riportarlo in gruppo per vedere e provare a metterlo a disposizione per domenica".