Virtus Francavilla - Avellino: ecco quanti sono i biglietti per i tifosi irpini Domenica (ore 20.45) la gara con i lupi impegnati a Francavilla Fontana

Sono 300 i biglietti a disposizione della tifoseria dell'Avellino per la trasferta a Francavilla Fontana. La prevendita è già attiva da alcune ore e terminerà alla vigilia del match, alle 19 di domani. Si avvicina la trentunesima giornata del girone C di Serie C con i lupi impegnati allo stadio "Giovanni Paolo II - Nuovarredo Arena" contro la Virtus.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Virtus Francavilla - Avellino che verrà disputata domenica 10 marzo 2024 alle ore 20.45, è attiva la prevendita per il settore ospiti della “Nuovarredo Arena” per un totale di 300 posti. I ticket avranno un prezzo di € 10,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online sul portale vivaticket o presso i punti vendita abilitati. La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle ore 19.00 di sabato 9 marzo 2024".