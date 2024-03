Avellino: penalizzazione per il Taranto, come cambia la classifica Tra la trentesima e la trentunesima giornata una sanzione che modifica gli equilibri

Quattro punti di penalizzazione per il Taranto che scivola dal terzo al quinto posto della classifica nel girone C di Serie C. Ora l'Avellino è terzo da solo con 53 punti, a -4 dal Benevento secondo, vincente sul Potenza e alla quarta vittoria di fila in campionato, e a -11 dalla capolista Juve Stabia, da 3-1 sul Latina per il terzo successo consecutivo. Domenica sarà trasferta a Francavilla Fontana per i lupi: la gara è in programma con calcio d'inizio alle 20.45 allo stadio "Giovanni Paolo II - Nuovarredo Arena".

Il dispositivo della sezione disciplinare del TFN

"Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Salvatore Alfonso, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per la società Taranto FC 1927 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva".

Il documento pubblicato sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio