Avellino: l'itinerario per i tifosi in trasferta a Francavilla Fontana È la vigilia del match valido per la trentunesima giornata del girone C di Serie C

L'US Avellino ha sottolineato il percorso andata e ritorno predisposto per la tifoseria biancoverde nella trasferta di Francavilla Fontana. La gara che vedrà i lupi ospiti della Virtus è in programma domani (ore 20.45) allo stadio Giovanni Paolo II - Nuovarredo Arena.

Il comunicato ufficiale del club

"In vista della gara Virtus Francavilla - Avellino, prevista per domenica 10 marzo 2024 alle ore 20:45 presso la “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, i tifosi ospiti dovranno attenersi al seguente itinerario: Bari/Brindisi S.S. 379, direzione Brindisi ed uscita Ostuni – Torre Pozzelle SP 21; giunti ad Ostuni proseguire lungo la circonvallazione S.S. 16 per Francavilla Fontana (indicazioni Francavilla Fontana/Taranto) per immettersi sulla S.P. 28 sino allo svincolo della S.S. 7 direzione Taranto; uscire allo svincolo Francavilla Fontana Ovest e proseguire su Via Castelli, Via Zullino in direzione settore ospiti. Si raccomanda la tifoseria biancoverde di non arrivare alla “Nuovarredo Arena” attraverso percorsi alternativi a quello indicato e di ripetere lo stesso percorso anche per il ritorno ad Avellino".