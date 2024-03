Virtus Francavilla - Avellino: le probabili formazioni, scelte e gestione Serie C, girone C: alle 20.45 la sfida a Francavilla Fontana con 244 tifosi irpini

Alle 20.45 sarà calcio d'inizio per la sfida Virtus Francavilla - Avellino, valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C e gli irpini andranno a caccia della continuità tra casa e trasferta con 244 tifosi nel settore ospiti della Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana.

Soluzioni dal primo minuto e a gara in corso

Per Michele Pazienza c'è il ritorno di Cosimo Patierno, ma nelle ultime ore le scelte saranno definite nella gestione delle risorse dopo il tour de force per il turno infrasettimanale che ha determinato qualche extra sforzo all'interno del gruppo. Si prefigura la conferma del 3-5-2 che ha garantito tanto nel 5-2 sul Catania. Con Simone Ghidotti tra i pali la linea difensiva sarà composta da Paolo Frascatore terzo a sinistra, da Michele Rigione centrale e Tommaso Cancellotti, al rientro dopo il turno di squalifica, in vantaggio su Thiago Cionek per il ruolo di terzo a destra. Gli esterni saranno Manuel Ricciardi a destra e c'è il ballottaggio a sinistra tra Michele D'Ausilio, titolare con il Catania e Daniele Liotti, autore di un gran finale di gara contro gli etnei in cui ha trovato anche il primo gol in biancoverde, senza dimenticare Fabio Tito. In mediana con Marco Armellino e Antonio De Cristofaro c'è il dubbio dal nome Michele Rocca, sostituito in avvio di ripresa nel turno infrasettimanale e Luca Palmiero, autore dell'assist per Raffaele Russo mercoledì scorso, è pronto. In attacco sarà di nuovo coppia Lorenzo Sgarbi - Gabriele Gori con Michele Marconi, Russo e Patierno in panchina.

Modulo speculare per i biancazzurri

La Virtus Francavilla punta a sorprendere i lupi con diverse novità a causa delle defezioni. Il tecnico biancazzurro, Alberto Villa, dovrebbe presentare il 3-5-2 con Gabriele Artistico e Gianluca Contini in attacco nonostante il recupero di Alessandro Polidori. Non ci sarà Samuele Neglia.