Avellino: solo 0-0 con la Virtus Francavilla, quarto pari di fila in trasferta Il palo colpito da Gori, la chance con Biondi per i biancazzurri: lupi sempre a -4 dal secondo posto

Alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana terzo pareggio consecutivo in trasferta per l'Avellino. Risultato di 0-0 tra gli irpini e la Virtus Francavilla nella gara valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. La squadra di Pazienza non sfrutta la possibilità di ridurre il divario dal secondo posto dopo l'1-1 tra il Benevento e l'ACR Messina.

Primo tempo

Si riparte dal 3-5-2 con Ricciardi e Liotti esterni, con la conferma della linea difensiva proposta con il Catania e a centrocampo c'è Palmiero per Rocca. Al minuto 8 l'Avellino centra il palo con il colpo di testa di Gori e in pochi secondi ci riprova con Armellino: sfera alta sopra la traversa. Al 13' la Virtus spreca una chance clamorosa con Biondi: per l'Avellino risulta prezioso Ghidotti, abile a non cadere nella situazione. Al minuto 24 ci prova Sgarbi, ma Branduani gira in angolo. Al 38' Ghidotti si fa trovare pronto sulla punizione battuta da Polidori (0-0 all'intervallo).

Secondo tempo

Si riparte con due cambi: fuori Palmiero e Cionek, dentro Rocca e Cancellotti. Al 56' nuova occasione per i padroni di casa: la Virtus non sfrutta a dovere la chance con Artistico. Cancellotti annulla la prima soluzione della punta che poi gira la sfera sul fondo. Fase positiva per i biancazzurri che sfiorano il vantaggio anche con De Marino. Al 67' Pazienza inserisce Marconi e Russo per Sgarbi e Gori. A 6 minuti dal termine entra D'Ausilio al posto di Liotti. Nel secondo dei quattro minuti di recupero ci prova Marconi, ma la conclusione viene cancellata dalla difesa della Virtus. Finale di 0-0 alla Nuovarredo Arena.