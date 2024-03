Virtus Francavilla - Avellino 0-0, Ghidotti: "Dobbiamo reagire subito" Il commento dell'estremo difensore biancoverde dopo il pari alla Nuovarredo Arena

"La rabbia con cui siamo usciti dal campo dovrà essere utile per reagire". Così Simone Ghidotti si è espresso al termine di Virtus Francavilla - Avellino 0-0. "Sapevamo che sarebbe stata difficile per l'avversario, per il campo e abbiamo trovato anche il vento forte. - ha spiegato l'estremo difensore biancoverde, prezioso per confermare il risultato sul tentativo sprecato da Kevin Biondi nel primo tempo - Purtroppo non siamo riusciti a segnare. Il dato positivo è che non abbiamo subito gol, ma dobbiamo fare comunque un gol più dell'avversario, ma non è arrivato. La decisione su Biondi? Fa piacere aver chiuso bene in quella situazione, ma mi interessa il risultato di squadra. Conta reagire subito e pensare subito alla prossima gara". L'Avellino tornerà in campo sabato alle 18.30, affronterà il Brindisi al "Partenio-Lombardi".