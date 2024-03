Virtus Francavilla - Avellino 0-0, Cancellotti: "Il rimpianto è il palo colpito" "Può sembrare scontato, ma tutte contro di noi danno qualcosa di più"

"Non era facile giocare qui con gli spazi stretti. Ne giova la fase difensiva rispetto a noi che volevamo vincere, giocare a viso aperto accettando i duelli". Così Tommaso Cancellotti si è espresso dopo Virtus Francavilla - Avellino 0-0: "Gli episodi decidono la partita. Abbiamo trovato il palo con Gori e potevamo cambiare la gara in quel momento. - ha spiegato il difensore dei lupi - Scendiamo in campo per dare il meglio e per portare a casa più punti possibili da qui alla fine per un cammino appagante".

"Diamo l'anima negli allenamenti e nelle gare"

"In settimana e durante le partite diamo l'anima. - ha aggiunto Cancellotti - Ci sono partite e vogliamo strappare il maggior numero di punti. Siamo concentrati sul percorso e c'è ancora da tanto da fare. Lavoriamo bene e in campo riportiamo quanto fatto. Può sembrare scontato, ma tutte le squadre contro di noi danno qualcosa di più. Abbiamo creato, ma l'episodio non è arrivato per cambiare la partita".