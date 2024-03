Virtus Francavilla - Avellino 0-0, Pazienza: "Risultato giusto" Il commento del tecnico biancoverde dopo il pari alla Nuovarredo Arena

"È un pari giusto per quanto visto nei 90 minuti". Così Michele Pazienza si è espresso al termine di Virtus Francavilla - Avellino 0-0: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma nel primo tempo abbiamo avuto gli spazi immaginati alla vigilia e che avremmo dovuto attaccare meglio. - ha spiegato il tecnico biancoverde - La Virtus ha caricato con diversi uomini e non siamo stati lucidi a colpire per letture e forza. Il pari è giusto. Nel primo tempo ci sono state le occasioni più importanti per noi e per loro".

"È mancato il guizzo per trovare l'episodio utile"

"Si poteva e doveva fare di più per trovare l'episodio utile. Non ci siamo riusciti e ci dispiace, ma ora testa alla prossima gara. Sapevamo che occorreva l'episodio che è arrivato ad esempio a Monopoli. Nel secondo tempo su palla inattiva potevamo trovare il guizzo, ma è mancato nella gara che ci aspettavamo. I cambi? È un vantaggio avere tutti a disposizione per le sostituzioni e i cambi ci hanno garantito la possibilità di alzare il baricentro. Sarà un vantaggio per far riposare anche chi ha spinto di più fin qui".