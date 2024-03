Virtus Francavilla - Avellino 0-0: tabellino e voti dei lupi Gori vicino al vantaggio, Ghidotti è prezioso. Quarto pareggio di fila in trasferta

Solo 0-0 alla Nuovarredo Arena e l'Avellino si ferma, di fatto, al palo colpito da Gori dopo 8 minuti di gioco. Ghidotti conferma il pari sulla soluzione di Biondi annullata dall'estremo difensore nella prima frazione. Pari a reti bianche con la Virtus Francavilla (è il quarto pareggio consecutivo in trasferta per la squadra di Pazienza) e i lupi restano a -4 dal secondo posto.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentunesima Giornata

Virtus Francavilla - Avellino 0-0

V. Francavilla (3-5-2): Branduani; Gasbarro, Monteagudo, De Marino; Biondi, Di Marco (34' st Macca), Risolo, Izzillo (22' st Garofalo), Ingrosso; Polidori (34' st Contini), Artistico. All. Villa. A disp. Lucatelli, Carretta, Gavazzi, Molnar, Nicoli, Laaribi, Cardoselli

Avellino (3-5-2): Ghidotti 7; Cionek 5 (1' st Cancellotti 6,5), Rigione 5,5, Frascatore 6; Ricciardi 5, De Cristofaro 5, Palmiero 5 (1' st Rocca 5,5), Armellino 5,5, Liotti 5 (39' st D'Ausilio sv); Sgarbi 5 (22' st Russo 6), Gori 5,5 (22' st Marconi 5). All. Pazienza 5. A disp. Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Llano, Pezzella, Dall'Oglio, Patierno, Tozaj

Arbitro: Frascaro di Firenze

Ammoniti: Palmiero (A), Risolo (V), Marconi (A), Monteagudo (V), Rigione (A)

Recupero: 1' pt, 4' st