L'arbitro di Avellino-Brindisi: ha già diretto gli irpini in stagione Le designazioni arbitrali della trentaduesima giornata del girone C di Serie C

La gara Avellino-Brindisi, valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C e in programma sabato (ore 18.30) al "Partenio-LombardI" sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione di L'Aquila coadiuvato dagli assistenti Michele Decorato della sezione di Cosenza e Vittorio Consonni della sezione di Treviglio (quarto ufficiale in attesa di designazione).

Pezzopane ha arbitrato Avellino-Potenza

C'è un solo precedente per l'Avellino con Pezzopane: il 4-1 biancoverde sul Potenza nel match della settima giornata del girone C di Serie C. Un solo precedente anche con il Brindisi per il fischietto abruzzese: la vittoria sulla Real Agro Aversa (0-1) in Serie D - Girone H (4 ottobre 2020).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Avellino - Brindisi: Pezzopane

Casertana - Virtus Francavilla: Maccarini

Catania - Audace Cerignola: Castellone

Foggia - Juve Stabia: Centi

Giugliano - Benevento: Nicolini

Latina - ACR Messina: Sacchi

Monopoli - Turris: Galipò

Monterosi Tuscia - Crotone: Grasso

Potenza - Picerno: Caldera

Taranto - Sorrento: Costanza