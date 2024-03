Avellino: l'equilibrio nel modulo e ballottaggi verso la gara col Brindisi Sabato (ore 18.30) la sfida al "Partenio-Lombardi" per i lupi

L'Avellino ha ripreso la preparazione ieri pomeriggio ed è chiamato all'ulteriore rilancio dopo il pari a reti bianche a Francavilla Fontana contro la Virtus. Tutti a disposizione di Michele Pazienza fatta eccezione per Ignacio Lores Varela e per Simone Benedetti, ma per il difensore la stagione è già terminata. L'uruguagio sta ultimando la fase di recupero prima del ritorno sul terreno di gioco per gli allenamenti previsto per fine mese.

L'obiettivo della miglior posizione per i playoff

L'Avellino è reduce da una prestazione che solo nei minuti iniziali dell'ultimo match ha visto i lupi creare la vera occasione per trovare il vantaggio, il palo colpito da Gabriele Gori dagli sviluppi di un calcio d'angolo. A questa soluzione si aggiungono la transizione chiusa dal tentativo di Lorenzo Sgarbi con il sinistro nel primo tempo e il forcing su palla inattiva nel finale di gara. I biancoverdi andranno a caccia di nuove soluzioni da qui al termine della stagione regolare con la squadra che dovrà puntare alla miglior posizione in classifica per i playoff.

Patierno e Tito vicini al rientro

Al di là del modulo (3-5-2 o 4-3-3) l'Avellino lavorerà su equilibrio e vantaggi generati lungo i 90 minuti e verso la sfida con il Brindisi, in programma sabato (ore 18.30) sembrano aprirsi diversi ballottaggi. Cosimo Patierno potrebbe rientrare nelle soluzioni pre-gara per l'attacco. Sulla fascia sinistra Fabio Tito è pronto al ritorno e si giocherà la maglia da titolare con Daniele Liotti. A centrocampo Michele Rocca, impiegato nella ripresa a Francavilla Fontana, non è ancora al top.