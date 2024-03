Avellino: ultimi dettagli verso la sfida col Brindisi, possibili sorprese Sabato (ore 18.30) il match contro i biancazzurri al "Partenio-Lombardi"

Si avvicina la nuova sfida casalinga per l'Avellino. Sabato (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi" i biancoverdi ospiteranno il Brindisi, ultimo in classifica, che non ha mai vinto nel 2024 (l'ultimo successo in campionato è del 10 dicembre scorso) e che è reduce da due pareggi consecutivi, l'ultimo con il Giugliano in cui non ha sfruttato la superiorità numerica maturata al diciottesimo minuto di gioco.

Modulo 3-5-2 tra ritorni e novità

Per l'Avellino si profila la conferma del 3-5-2 con possibili sorprese rispetto all'undici proposto da Michele Pazienza a Francavilla Fontana. Con Simone Ghidotti tra i pali la linea difensiva sarà composta da Michele Rigione, Paolo Frascatore e uno tra Tommaso Cancellotti e Thiago Cionek con il primo favorito per la maglia da titolare. A centrocampo Michele Rocca appare pronto al ritorno dal primo minuto dopo l'impiego nel secondo tempo alla Nuovarredo Arena con Marco Armellino e il ballottaggio tra Antonio De Cristofaro e Luca Palmiero, che però sembra destinato alla panchina. In attacco tanto passa per il recupero completo di Cosimo Patierno. Se dallo staff medico arriveranno garanzie la punta pugliese tornerà titolare e farà coppia con Lorenzo Sgarbi. Per i ruoli di esterni ci saranno Manuel Ricciardi a destra mentre a sinistra Michele D'Ausilio potrebbe essere la sorpresa come accaduto nel match con il Catania.