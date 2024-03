Avellino: focus attacco, diverse soluzioni con Sgarbi leader offensivo Un jolly a caccia della prima maglia da titolare dopo i finali di gara in cui è stato impiegato

Testa al trentaduesimo turno nel rush finale di campionato per il girone C di Serie C che si aprirà con Catania - Audace Cerignola, in programma domani sera (ore 20.45 al "Massimino"). Di sabato alle 18.30 ecco la gara casalinga per l'Avellino contro il Brindisi, fanalino di coda. I lupi sono chiamati all'ulteriore rilancio al "Partenio-Lombardi" in una seconda parte di stagione in cui la squadra di Michele Pazienza non ha mai centrato due vittorie di fila: dettaglio che riassume l'assenza di continuità anche per le prestazioni.

Russo impiegato nei minuti finali delle ultime cinque gare

L'Avellino dovrebbe ripartire dal 3-5-2, ma si prefigurano novità: per gli aspetti offensivi una può essere Michele D'Ausilio proposto da esterno sinistro, ruolo già ricoperto con buonissimi risultati nel match vinto con il finale di 5-2 contro il Catania. Occhio però anche alla posizione da attaccante - sia da punta nel 3-5-2 che da esterno offensivo nel 4-3-3 - per Raffaele Russo, a segno proprio nei minuti conclusivi della gara contro gli etnei e che sembra prendere sempre più forza nelle rotazioni dopo i mesi di stop, di recupero fisico dalla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dopo essere stato chiamato in causa da Pazienza per i finali delle ultime sfide. Cosimo Patierno sta ritrovando la miglior condizione, ma a Francavilla Fontana ha seguito il match dalla panchina e, quindi, dovrebbe essere l'alternativa a gara in corso, al pari di Michele Marconi, con Gabriele Gori che resta in vantaggio per far coppia con Lorenzo Sgarbi, vero leader offensivo.