Avellino: i convocati per la gara con il Brindisi È la vigilia del match valido per il trentaduesimo turno al "Partenio-Lombardi"

Indisponibili Lores Varela, con il rientro dell'uruguagio previsto per fine mese, e Benedetti, lungodegente e da stagione finita: ecco i convocati di Pazienza per la sfida Avellino-Brindisi, in programma domani (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi" e valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. I lupi sono chiamati all'ulteriore rilancio stagionale dopo il pari (0-0) con la Virtus Francavilla alla Nuovarredo Arena e ospiteranno il fanalino di coda, mai vincente nel 2024 e che dovrà fare a meno di Trotta, infortunato al pari di Pinto, Calderoni, Petrucci e Bellucci.

L'elenco dei calciatori a disposizione

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti

Centrocampisti: Palmiero, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, Pezzella, Rocca

Attaccanti: D’Ausilio, Patierno, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj