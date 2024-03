Avellino, Pane: "L'entusiasmo? Dipende da noi e dai risultati" L'estremo difensore biancoverde: "Sappiamo che gli artefici principali siamo noi"

Ieri pomeriggio Pasquale Pane, in compagnia di Michele Rigione, Marco Armellino e Lorenzo Sgarbi, ha raggiunto la cooperativa sociale "Il Sorriso" e a margine dell'evento si è espresso così sul rush finale per l'Avellino in campionato e sull'atmosfera in città verso i playoff: "È sicuramente una situazione che non fa piacere a nessuno. - ha spiegato l'estremo difensore biancoverde - Le situazioni, però, vanno affrontate. Credo che i risultati potranno riappacificare l'ambiente e, come già qualcuno ha detto prima di me, abbiamo bisogno innanzitutto noi in campo di persone positive che ci circondano per arrivare comunque a fare dei risultati importanti. Mi auguro che ciò accada il prima possibile. Sappiamo che gli artefici principali siamo noi e sicuramente faremo di tutto per far sì che questo avvenga".